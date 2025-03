Fostul antrenor al echipei buzoiene a dezvăluit că doar o parte din sumă a fost achitată, iar restul ar urma să fie plătit săptămâna viitoare.



Andrei Prepeliță încă n-a primit banii de la Gloria Buzău



Prepeliță a preluat echipa în ianuarie 2023, când Gloria Buzău evolua în Liga 2, și a reușit să o promoveze în Superliga. Cu toate acestea, începutul de sezon a fost dezastruos: o victorie, două egaluri și cinci înfrângeri în primele 8 etape, ceea ce a dus la demiterea sa pe 4 septembrie 2024.



Fostul antrenor a explicat că avea o clauză contractuală clară, care însă nu a fost respectată. După plecarea lui Prepeliță, Eugen Neagoe a fost adus ca antrenor, însă și acesta a plecat recent.



„Am fost surprins de decizia lor atunci cu demisia în contextul în care ştiam cum suntem, ce am făcut în perioada de pregătire, probleme până s-au organizat cantonamentele, cum s-au organizat. Când s-au adus jucătorii, în etapa a doua, a treia şi în etapa a 8-a s-a luat acea decizie.



Eu aveam o clauză în oglindă în contract şi a fost un termen, nu s-a respectat, acum s-a plătit o parte, iar cealaltă cred că se va plăti săptămâna viitoare din ce am discutat cu cei de la Buzău. Eu cred că e o dovadă de profesionalism să faci un contract cum trebuie, să stai acolo.



Nu am stat o lună şi mi-am cerut clauză, am stat aproape un an şi 4 luni, nişte condiţii grele, am reuşit o promovare grea. Liga a doua nu e uşor, au fost multe probleme, dar în cele din urme am reuşit”, a declarat Andrei Prepeliţă, la Prima Sport.

Ilie Stan a debutat cu victorie la Gloria Buzău

Gloria Buzău a obținut o victorie surprinzătoare, 2-1 în deplasare cu Sepsi, la primul meci cu Ilie Stan pe bancă.

Meciul, disputat pe ninsoare, a fost dominat de gazde, dar eficiența Gloriei și intervențiile decisive ale portarului Răilean au făcut diferența.



Golurile lui Brobbey (min. 18 și 46) au fost decisive, în timp ce Sepsi a reușit să puncteze doar prin Oberlin (min. 40).



Ilie Stan: „Voi munci zi de zi cu jucătorii”



După meci, Ilie Stan s-a declarat mulțumit de atitudinea echipei, dar a explicat că drumul este abia la început. Deși s-a declarat mulțumit de rezultat, Ilie Stan a punctat că mai sunt multe lucruri de îmbunătățit.



„Această victorie vine după o perioadă lungă în care jucătorii au suferit foarte mult. Nu mi-a fost ușor în cele patru zile de când am început antrenamentele, sunt multe de făcut, dar lucrurile simple pot fi realizate ușor. În aceste zile voi lucra cu ei zi de zi, am să-i motivez. I-am felicitat, le-am spus că deocamdată nu am câștigat nimic, urmează jocul cu Galați. Trebuie să discut cu oamenii din staff despre lucrurile care nu au fost în regulă astăzi. Îl știu pe [nume], știu că este un profesionist adevărat, așa că am zis să-i dau o șansă și lui. Vreau să dau o șansă tuturor, celor care cred în ei și pe care îi văd dispuși să depună efort și să facă sacrificii. Luckassen a înscris două goluri, felicitări! Poate fi un nou început pentru toți.

Nu vreau să discut despre situația financiară. Nu va fi nicio problemă în ceea ce privește salariile, iar jucătorii vor primi în continuare ce li se cuvine”, a declarat Ilie Stan la finalul meciului.



Gloria Buzău a încheiat sezonul regulat pe ultimul loc al SuperLigii României, cu doar 20 de puncte după 30 de etape. Astfel, a intrat în play-out cu 10 puncte, fiind la trei puncte de Unirea Slobozia și la șase de barajul pentru menținere.



După victoria cu Sepsi, Gloria a ajuns la 13 puncte, rămânând pe ultimul loc, dar apropiindu-se la 1 punct de Unirea Slobozia, la 3 puncte de Oțelul Galați și la 4 puncte de Poli Iași.