CFR Cluj a urcat pe primul loc, provizoriu, după acest succes. Ardelenii au deschis scorul prin Louis Munteanu (14), care a primit o pasă cu călcâiul de la Simao Rocha. Alin Fică (44) a majorat avantajul gazdelor, cu un şut de la 22 de metri, uşor deviat de un fundaş.

Dinamo a reuşit să reducă din diferenţă prin Stipe Perica (68), care a reluat în plasă din apropiere, în urma unui corner. Mohammed Kamara (80 - penalty) a închis tabela, după un henţ comis în careu de Josue Homawoo.

CFR Cluj a ajuns la 12 meciuri consecutive fără înfrângere în campionat, şapte victorii şi cinci egaluri. Dinamo câştigase ultimele două meciuri din sezonul regulat.

Ce a declarat Laurențiu Rus după CFR Cluj - Dinamo 3-1

Secundul lui Dan Petrescu, care a stat pe banca tehnică la acest meci, a prezentat concluziile după această victorie, comentând și neconvocarea lui Louis Munteanu la echipa națională.

"Un meci foarte bun, cu o atitudine potrivită. Știam că Dinamo va avea o posesie superioară. Au această calitate, sunt convins că antrenează asta și am acceptat. Am închis culoarele, am încercat să fim compacți. Mă bucur că am fructificat ocaziile, victoria este importantă.

Băieții trebuie felicitați, atitudinea lor este incredibilă. Încă nu am apucat să vorbesc cu Dan Petrescu, știm momentele grele prin care trece. O mică consolare cu această victorie, să zic așa. Va găsi aceste 3 puncte când va reveni.

Am crescut de la meci la meci, mă bucur că tot ce am planificat ne-a ieșit. Urmează două săptămâni în care trebuie să ne odihnim. Urmează un derby după această pauză și trebuie să fim pregătiți. Era important să începem cu o victorie în fața suporterilor.

Nu cred că am discutat la nivel general (n.r. despre neconvocarea lui Louis Munteanu). Vă spun punctul meu de vedere. Este golgheterul campionatului, cifrele lui vorbesc de la sine. Cred că are atitudinea potrivită și a crescut foarte mult. Cred că merită să fie convocat", a declarat antrenorul, la Digi Sport.