Cele două echipe se vor înfrunta în prima etapă din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. România - Bosnia va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Ce a spus Edin Dzeko despre naționala României: ”Știu asta”



Edin Dzeko (39 de ani), căpitanul Bosniei, a vorbit despre prima reprezentativă a României și a ținut să puncteze faptul că tricolorii au un lot tânăr și că au crescut mult în ultimii ani.



”Drumul spre Mondiale pleacă din România, pe un stadion atât de frumos. Sper să începem cu dreptul aceste calificări.



Aveți foarte mulți jucători noi, care sunt tineri și de perspectivă. Nu prea am avut noroc cu echipa României în ultima vreme. Va fi un meci dificil. Știm că România a crescut de la an la an, dar avem și noi jucători de calitate și încercăm să dăm tot ce putem pentru a obține maximum.



Nu e nimic garantat în fotbal. Trebuie să muncești constant. Eu știu ce am avut de făcut pentru a ajunge să joc la un nivel înalt în fotbalul european, chiar și la vârsta de 39 de ani.



Întotdeauna trebuie să îți depăștești nivelul pentru a ajunge cât mai sus și pentru a obține performanța”, a spus Edin Dzeko, potrivit digisport.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru ”dubla” cu Bosnia și San Marino



PORTARI: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 30/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0);



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 27/1), Deian ⁠SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), Virgil ⁠GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 37/1), Mihai POPESCU (FCSB, 0/0), Denis CIOBOTARIU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 44/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 46/6);



MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 28/0), Adrian ȘUT (FCSB, 4/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 65/11), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 79/15), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 45/5), ⁠Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 33/9), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 15/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 21/4), Florin TĂNASE (FCSB, 18/3), Dennis POLITIC (Dinamo, 0/0);



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 20/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 41/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 3/1).