La finalul meciului, Daniel Bîrligea a susținut că în ciuda golului marcat în minutul 29 al meciului, cel mai mult l-a bucurat pasa decisivă pe care i-a oferit-o lui Juri Cisotti, în minutul 55, pentru golul de 2-1.



"Cel mai mult mă bucur pentru acea pasă decisivă pe care am dat-o pentru că de când am venit la această echipă nu am reușit.

Bîrligea anticipează un play-off dificil



O să fie foarte greu pentru toți, nu doar pentru noi, suntem toți acolo aproape. Da, de ce (mai pot face pași greșiți - n.r.)? De ce? O să facem numai noi pași greșiți? Toate meciurile din acest play-off o să fie meciuri tari. Deci o să ne distrăm.



În mintea mea este numai acea cupă (trofeul pentru câștigarea campionatului - n.r.), nu mă gândesc la performanțe personale.



Abia ce am revenit, sunt gata să dau totul și la echipa națională și sper să marchez goluri și acolo", a spus Daniel Bîrligea la finalul meciului cu Rapid.

Ambele meciuri directe din sezonul regulat s-au încheiat cu 0-0.



FCSB a ajuns la 15 meciuri fără înfrângere în campionat, 9 victorii şi 6 egaluri. Rapid are două egaluri şi un eşec în ultimele trei etape.