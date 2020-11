(P) Mos Craciunul pariorilor vine cu sacul plin anul acesta! Prinde startul din SuperLuna cadourilor!

Si ce sa vezi! A venit si cel mai frumos moment al anului, perioada sarbatorilor in care te bucuri de cele mai frumoase experiente atat in viata sociala, cat si in lumea pariurilor.

Autor: Silviu Elisei

A fost un an diferit pentru toata lumea, motiv pentru care vrem ca finalul sa fie unul de poveste pentru toti pariorii. Luna decembrie e luna SuperCadourilor, iar jucatorii activi se pot bucura zilnic de cate un premiu pentru pasiunea pe care o au fata de sport. Ce zici? Vrei sa afli mai multe? Inregistreaza-te aici pe platforma Superbet si intra in SuperPromotia lunii decembrie!

24 de zile ca-n povesti!

Zicala clasica este “Trei zile ca-n povesti”, insa noi ne-am gandit ca trei e prea putin, asa ca in intervalul 1-24 decembrie te poti bucura de cadouri zilnice si premii care te vor plimba prin minunata lume Superbet. Ce trebuie sa faci? Nimic complicat! Trebuie sa fii activ in fiecare zi pentru a-ti ridica premiul meritat. Despre premii as vrea sa-ti zic mai multe, insa cand a anuntat mosul cu ce vine? Ce pot sa-ti spun sigur e ca SuperPremiile primite te vor plimba prin intreaga lume Superbet si te vor ambitiona sa castigi fara masura. Tare, nu? Lasa-te cuprins de magia sarbatorilor si ramai alaturi de noi in cea mai fericita luna a anului! Intra pe pagina noastra de Telegram si fii mereu informat despre cele mai noi promotii!

Surprizele continua!

Ajunul Craciunului e una dintre cele mai asteptate zile ale anului, iar pentru a creste interesul si bucuria sarbatorilor, ne-am gandit sa-ti mai facem inca o surpriza. O mare tombola in care vor fi inclusi toti pariorii care au participat la cele 24 de zile de premii. Cu alte cuvinte, activitatea si implicarea iti vor oferi biletul de intrare pentru marea extragere. Daca ti-am facut deja ziua mai buna, asculta pana la final! Tombola din Ajunul Craciunului contine cel mai mare premiu al promotiei, iar fericitul castigator se va putea bucura de acesta pe toate sectiunile site-ului. Participa la SuperPromotia iernii si transforma acest Craciun in una dintre cele mai frumoase amintiri! Descarca aici aplicatia Superbet si pariaza direct de pe smartphone-ul tau!

Afla cele mai noi stiri de pe Social Media!

Suntem peste tot! Nu e nicio exagerare! Instagram, Facebook sau Telegram, Superbet iti este alaturi cu cele mai noi stiri despre promotii si concursuri. Urmareste-ne pe toate retelele de socializare si participa la toate promotiile si concursurile active. Pas cu pas ajungi un veteran in lumea pariurilor, iar noi iti oferim avantul de care ai nevoie!

#PARIEMPEBINE #IMPREUNASUNTEMSUPER