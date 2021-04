(P) Inca o finala englezeasca in Europa League? Cotele sunt pentru United si Arsenal!

La 2 ani dupa ce Anglia a dominat fotbalul european, avand toate cele 4 finaliste din competitiile internationale, istoria se poate repeta.

Chelsea si Manchester City au avut rezultate bune in turul semifinalelor din Champions League si spera la finala. Azi, in Europa League, sunt implicate alte doua cluburi de Premier League. Manchester United e vizitata de AS Roma, Arsenal merge pe terenul lui Villarreal. Cotele Superbet acorda cele mai mari sanse la ridicarea trofeului celor doua formatii britanice, fiind, astfel, si favorite la calificare.

United, singura semifinalista care a mai ridicat trofeul Ligii Europa

Doar „diavolii rosii” au mai atins trofeul Ligii Europa, fiind castigatori in 2017. Din echipa cu care a inceput United acea finala mai sunt in lot 3 jucatori: Pogba, Rashford si Juan Mata. In plus, la trupa din Manchester e acum un adversar de atunci: Donny van de Beek.

Experienta unei finale a trait-o si Arsenal in 2019, dar „tunarii” au pierdut atunci cu 4-1 in fata rivalilor de la Chelsea. La fel ca United, lotul londonezilor a suferit mari schimbari intre timp si tot 3 dintre titularii de atunci mai sunt in echipa: Xhaka, Lacazette si Aubameyang.

Daca ultimele finale jucate de englezi sunt recente, Roma aproape a uitat cum e un meci cu trofeul pe masa iar Villarreal nu a ajuns niciodata in aceasta situatie in cupele europene! Roma a jucat finala Cupei UEFA doar in 1991, fiind invinsa de Inter. Francesco Totti inca nu debutase la „giallorossi”, iar in poarta Interului era Walter Zenga.

Amintiri neplacute pentru Roma si Villarreal de la meciurile cu englezii

Roma si United au fost adversare de 6 ori in meciuri oficiale, de fiecare data in Liga Campionilor. Prima data s-a intamplat in sferturile de finala din 2006-07, o „dubla” de trista amintire pentru italieni. Dupa o victorie cu 2-1 in tur, returul de pe Old Trafford s-a terminat 7-1 pentru United, fiind cel mai dur esec suferit de romani in Europa.

Villarreal a trait o dezamagire si mai mare cu Arsenal, tot in Liga Campionilor. In semifinalele editiei 2005-06, Arsenal a castigat cu 1-0 acasa. Returul de pe El Madrigal a avut un final dramatic, cu vedeta Juan Roman Riquelme ratand un penalty in minutul 90 si meciul terminandu-se 0-0.

Cum arata cotele pentru semifinalele Ligii Europa

Man United – Roma

1X2: 1,55 – 4,35 – 6,45

Calificare: 1,35 – 3,35

Villarreal – Arsenal

1X2: 2,67 – 3,30 – 2,85

Calificare: 2,15 – 1,75

