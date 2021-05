(P) Golgheteri neasteptati pe marile scene. Cine sunt surprizele din topul marcatorilor din Europa

Lumea fotbalului european se apropie de finalul unui nou sezon european spectaculos, unul in care, pe langa starurile obisnuite, in lumina reflectoarelor si-au facut loc si fotbalisti din linia a doua.

In timp ce Messi, Ronaldo, Kane, Mbappe si Lewandowski si-au respectat renumele de golgheteri, alti jucatori au reusit, in unele momente, sa le ia fata vedetelor. Iar fiecare mare liga europeana a propus un nume nou, surprinzator, in topul celor mai buni marcatori.

Premier League vede o lupta devenita aproape traditionala intre Harry Kane si Mohamed Salah, iar Bruno Fernandes si Heung-Min Son trec si ei prin sezoane exceptionale la nivel de cifre atinse in fotbalul britanic. Singura surpriza din top cinci al celor mai buni marcatori este prezenta lui Patrick Bamford, atacantul englez al lui Leeds care a reusit sa marcheze de 16 ori in tricoul celor de la Leeds si sa devina o piesa esentiala in echipa Profesorului Marcelo Bielsa. Si gratie golurilor sale, nou-promovata are un sezon bun, aflandu-se pe mai mult decat linistitorul loc al zecelea.

In Bundesliga, Robert Lewandowski si Erling Haaland sunt considerat pe buna dreptate atacantii de top, iar 2020/2021 a fost si stagiunea lui Wout Weghorst, atacantul olandez al celor de la Wolfsburg. Cu 20 de goluri marcate si patru pase decisive oferite, batavul si-a dus echipa in grupele Ligii Campionilor sezonul viitor, iar stagiunea de vis i-a adus si convocarea la EURO 2020.

Urmasul lui Eto'o si “superiorul” lui Benzema si Suarez

Probabil cea mai mare surpriza vine din Serie A, acolo unde nigerianul Simy, atacant la Crotone, a reusit sa se strecoare intr-un clasament al golgheterilor din care mai fac parte Ronaldo, Lukaku sau Muriel. Simy a marcat nu mai putin de 20 de goluri si a devenit, astfel, primul african cu cel putin 20 de reusite in Serie A de la Samuel Eto'o, in 2011. Venit de nicaieri, Simy a semnat si un record trist, devenind doar al treilea jucator care marcheaza minimum 20 de goluri si retrogradeaza din Serie A!

In LaLiga, premiul pentru surpriza sezonului merge la Gerard Moreno, varful spaniol al celor de la Villarreal care e al doilea golgheter al campionatului, sub Leo Messi. Internationalul iberic si-a trecut numele pe lista marcatorilor de 23 de ori, cifra care-l ajuta sa se uite de sus la Karim Benzema (22 de goluri) si Luis Suarez (20 de goluri).

Din Ligue 1, unde Mbappe si Depay au dominat si acest sezon la nivel individual, iar "intrusul" din clasamentul golgheterilor este Ludovic Ajorquem varful de la Strasbourg care a adunat 16 goluri si patru assist-uri.