(P) E săptămâna cupelor în Europa! Care sunt favoriții?

Ne așteaptă SuperPartide în Germania, Italia, Olanda, România, dar și în Turcia și Ungaria. În plus, restul țărilor unde sunt programate partide din cupele naționale îți pot servi drept inspirație pentru biletele tale. Ești curios să afli mai multe despre favoriți?

Intră în SuperSocial și inspiră-te din biletele a peste 600.000 de jucători!

Cupa Germaniei – show pe teren de peste 80 de ani

Cupa Germaniei, al doilea cel mai important titlu din țară după cel din campionat, ține generații de fani cu sufletul la gură de 87 de ani. Bayern Munchen este echipa cu cele mai multe titluri cucerite: 20. Cele mai multe meciuri câștigate consecutiv au fost bifate de Düsseldorf, care între 1978 și 1981 a avut 18 reușite. Campioana en titre este RB Leipzig – Cupa câștigată în 2022 a fost o premieră pentru echipă.

În Cupa Germaniei iau startul 64 de echipe din primele două eșaloane valorice ale țării, evenimentul desfășurându-se din august până în mai. Miercurea aceasta, Dortmund și Bayern au meciuri ușoare cu Hanovra, respectiv Augsburg. SuperFormațiile fac parte din rândul favoritelor: Bayern are cota 2.30 că pune mâna pe trofeu, urmată de Dortmund (cota 5.50) și RB Leipzig (cota 9.00).

Verifică aici toate cotele antepost de la Superbet pentru cupe!

Coppa Italia - lo spettacolo è arrivato

Sunt 100 de ani de când se desfășoară Cupa Italiei. Cu turbulențe în anii de început, ce-i drept, însă acum este una dintre cele mai renumite evenimente din fotbalul mondial. Juventus este echipa cu cele mai multe titluri la activ (14), dar și cele mai multe finale jucate (20). Este urmată de Roma cu 9 titluri și 17 finale disputate. Gianluigi Buffon și Roberto Mancini sunt fotbaliștii cu cele mai multe trofee ale competiției în palmares: fiecare câte 6.

La Superbet, Inter e cotată cu cele mai mari șanse să câștige (3.50), urmată de Juventus (3.75) și AC Milan (5.00). AS Roma este pe locul 4, cu cota 6.00.

Cupa Olandei – încă un titlu pentru Ajax?

Una dintre cele mai vechi cupe europene, Cupa Olandei reprezintă o sursă de inspirație și spectacol de 124 de ani încoace. Ajax este cea mai de succes echipă, cu 20 de titluri. PSV este campioana en titre și are în palmares 10 reușite. Finala este programată pentru luna aprilie 2023 și se va ține pe legendarul stadion De Kuip din Rotterdam, locație folosită încă din 1989 pentru disputarea ultimului meci. Cine are cele mai mari șanse să ridice trofeul atunci? Ajax are cota 3.00 la victorie, PSV – 4.00, iar Feyenoord completează topul favoritelor (cota 6.00).

Cupa națională – o surpriză sau o formație pe care istoria o obligă?

În România, Cupa a fost înființată acum 89 de ani, timp în care s-au jucat 84 de ediții. Campioana en titre este Sepsi Sfântu Gheorghe, echipă aflată la prima reușită de acest gen. Este primul sezon în care se organizează o fază a grupelor, cu 24 de echipe împărțite în 4 grupe. Sunt 16 echipe venite din play-off-ul competiției, cărora se adaugă 8 echipe din SuperLiga României. Grupele din ediția cu numărul 85 a Cupei naționale sunt:

● Grupa A: Sepsi Sf. Gheorghe, FC Voluntari, U Craiova 1948, Petrolul Ploiești, Dinamo, Unirea Slobozia;

● Grupa B: FCSB, FC Botoșani, CS Mioveni, UTA Arad, Oțelul Galați, Gloria Buzău;

● Grupa C: CFR Cluj, Farul Constanța, Rapid București, U Cluj, CSC Dumbrăvița, CSM Alexandria;

● Grupa D: Universitatea Craiova, FC Argeș, Chindia Târgoviște, Hermannstadt, CS Ocna Mureș, Minaur Baia Mare.

Meciurile din etapa 1 se desfășoară pe 18, 19 și 20 octombrie. Cele din etapa 2, pe 8-10 noiembrie, iar cele din etapa 3, pe 6-8 decembrie. După grupe, vor urma fazele eliminatorii.

Urmărește meciurile din Cupă în Live Streaming, pe site-ul Superbet sau direct în aplicație.

Partidele beneficiază și de SuperAvantaj! Dacă echipa pe care mizezi are un avantaj de două goluri, indiferent de rezultatul final, câștigi.

Află totul despre SuperAvantaj!