(P) Digital Crusade, esports tournament, se desfasoara in aceste superzile la Cluj

Finala nationala CS Go SUPERBET Open | Finala nationala League of Legends | Wild Drift BMW – Samsung.

▪ 4220 de jucatori adusi “impreuna” in pandemie in mediul online, pentru calificarile celor doua finale

▪ 3 zile de evenimente pe cea mai mare scena de esports din Romania

▪ Federatia romana de esports asteapta avizul autoritatilor

Turneul national de esports, Digital Crusade, este unul dintre putinele evenimente care nu doar au rezistat pandemiei, dar au reusit sa evolueze prin cele doua editii derulate in 2020. Daca prima a uimit fanii esports prin cea mai mare si spectaculoasa scena in acest an, cea de-a doua editie care se deruleaza in aceste zile la Cluj promite sa depaseasca performantele prin diversitatea jocurilor si punerea in scena a celor doua finale nationale: CS Go Superbet Open - Counter Strike Romanian Final si Finala nationala a campionatului de LOL - League of Legends.

Finala Superbet GS:GO Open dintre Infinite Gaming si DaBaFesu beneficiaza de oferta exclusiva la cote marite pe Superbet.ro! Pariaza pe favorita si bucura-te de pasiunea ta pentru esports traind intens finala!

O alta supriza pe care au pregatit-o organizatorii fanilor consta intr-o noua abordare a Wild Rift, unul dintre cele mai noi jocuri lansate in acest final de an. Doua masini puternice - BMW, doi soferi cu adrenalina in sange, doua smartphones performante - Samsung, patru streameri cu experienta si un singur traseu. Cine va castiga cursa? Cursa nu trebuie ratata, la fel cum nici cele doua finale nationale nu pot fi trecute prea usor cu vederea.

Cifrele vorbesc de la sine:

▪ Prima editie in aceasta formula pentru CS SUPERBET Open, Counter strike National Tournament a adunat in calificari 2830 de jucatori, adica 566 de echipe. Distantarea a fost implicita, calificarile desfasurandu-se online cu 301.000 de vizualizari. Cele mai bune doua echipe au ramas sa se dueleze in acest weekend pentru premii totale in valoare de 5.000 de euro. Finala va fi transmisa in direct pe canalul oficial de Youtube al Superbet Romania si va putea fi vizualizata in cele mai bune conditii, din toate locatiile in care se vor afla fanii CS:GO, vineri 18 decembrie!

▪ A treia editie a campionatului national de LOL - League of Legends a insumat 1390 de jucatori, 278 de echipe participante la cele patru sesiuni de calificare, desfasurate pe durata lunii noiembrie. 30 ore de stream pentru cele 4 semifinale si peste 110.000 vizualizari. Cele mai bune 4 echipe de LOL vor concura pentru titlul de campioana nationala si pentru un prize pool de 6.000 euro.

“Din punct de vedere al ritmului accelerat de crestere, Esports-ul reprezinta una dintre cele mai bine cotate industrii mondiale. O industrie cu venituri de 1.1 miliarde de dolari si o audienta globala care vizeaza 495 milioane de fani si 23.000 de jucatori. In 2019, cele 4.500 de campionate organizate la nivel global au sumarizat premii in valoare de 214 milioane de dolari. Acest fenomen se datoreaza exclusiv sinergiei dintre mediul privat (producator) - mediul guvernamental (cadru legislativ) si publicul larg (consumatori). La acest moment, Romania nu ia loc la masa internationala a Esport-ului, pentru ca in Romania, industria Esports e mai degraba un concept underground. Ungaria, Bulgaria, Rep. Moldova, Serbia si Ucraina au deja o legislatie dedicata Esports. Romania, una dintre tarile cu cel mai rapid internet, cu tineri talentati, cu IT-isti recunoscuti si cautati in toate colturile lumii, o tara cu un potential enorm in zona digitala, trebuie sa ia atitudine ” declara Mihai Cotos, directorul Digital Crusade, esports tournament si unul dintre initiatorii petitiei de infiintare a Federatiei Romane de E-sports.

„Apreciem pasiunea si perseverenta jucatorilor de esports romani. Dorim sa fim alaturi de ei in aceasta frumoasa calatorie si pariem ca in viitorul apropiat, fenomenul va creste exponential. Superbet este o companie aflata intr-o continua evolutie si prin activitatea tech hubs din 3 tari, UK, Croatia si Romania pregateste noi produse ce vor oferi clientilor experiente din viitor, intr-un timp foarte scurt. Implicarea noastra in esports este naturala si necesara si sa stiti ca suntem superfani si va supersustinem!” a spus Andrei Stan, Sponsorships Manager Superbet.

“Asa este. Urmarim in continuare visul de a crea o comunitate puternica de esports in Romania. Si am avut marele noroc sa impart acest vis cu prietenii nostri de la Nexus Gaming, Numa’Film, Byron si toti reprezentantii companiilor care ni s-au alaturat ca sponsori in ultima perioada” completeaza Mihai Cotos.

Iar lista e deschisa de liderul national din domeniul betting & gaming, Superbet si continua cu nume mari din diverse alte industrii, precum HyperX, Lenovo, AOC, Samsung, BMW, Steel Series, Aqirys, RedBull, Vitamin Aqua. Acestea sunt brandurile care stau in spatele acestui eveniment care promite sa fie unul cu impact in comunitatea de gamers si nu numai.

Cei mai urmariti streamers si influencers de pe aceasta nisa sustin evenimentul: Imogen, Jaxy, Alexxa, Mr-Keta, Palash, Tak3 my fury, Werty, Tedereu, Holy Diver, Ang.

Digital Crusade Tournament nu permite prezenta publicului la cele 3 evenimente, respectand legislatia anti-COVID-19 cat si pentru a-si proteja fanii. Acestia sunt invitati “sa se inghesuie” in numar cat mai mare dar in online, unde pot interactiona si comunica, sustinandu-si echipele preferate fara restrictii.

Despre initiativa de infiintare a Federatiei Romane de Esports:

Primul pas a fost facut deja de catre mediul privat care a pus bazele unei initiative de federalizare - ROESF, Romanian E-Sports Federation, Federatia Romana de Esports. Membri fondatori provin din diverse domenii de activitate, uniti de pasiunea pentru Esports si dorinta de implicare: Adrian Socaciu (presedinte Institutul Sportiv Roman) Mihai Cotos (fondatorul competitiei Digital Crusade si proprietarul echipei de League of Legends KTRL), Marius Radu si Tudor Daescu (cofondatori festivalului Bucharest Gaming Week), Ion Alexandru (antreprenor clubului Nexus Gaming si organizatorul competitiei Romanian Esports League), Tudor Daescu (organizatorul Gaming Video Awards) si Wolkonsky Cosma (fondatorul YEPP). Cererea membrilor vizeaza realizarea cadrului legislativ dedicat Esportului romanesc.

Despre initiatorul si directorul Digital Crusade:

Mihai Cotos este un antreprenor cu 14 ani de experienta in domeniul organizarii de evenimente. De la proiecte de succes ca Targul de Cariere, Photo Romania Festival, Jazz in the Park sau Cluj Craft Beer Festival din 2019, Mihai a transformat o veche pasiune de a lui - gamingul intr-un proiect unic pentru esportul Romanesc - Digital Crusade.

Despre Superbet

Compania romaneasca a reusit in anul 2020 cea mai mare ascensiune in ierarhia mondiala cea mai relevanta din industria pariurilor sportive, EGR Power Ranking, cu salt de pe locul 45 pana pe pozitia 28. Anul 2020 a marcat si apropierea companiei de jucatorii de esports. Cele mai importante competitii au devenit o componenta zilnica a ofertei si tot mai multi pariori au inceput sa sa bucure de bilete castigatoare, esports avand cea mai mare crestere in topul preferintelor pariorilor, in anul 2020, dintre toate sporturile ce au profitat de lockdown si au ajuns in prim plan!