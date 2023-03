Tânăra de 30 de ani a răspuns la o serie de întrebări venite din partea fanilor, pe Instagram, ocazie cu care a lămurit două subiecte despre care s-a comentat intens.

Fosta Miss Croația a oferit răspunsuri clare despre fizicul său, dar și despre intenția de a-și face sau nu cont pe OnlyFans.

"Nu, nu îmi voi face cont pe OnlyFans. Nu îi judec pe cei care iau această decizie, dar îmi plac rețelele de socializare și modelling-ul, îmi doresc să rămân pe aceste domenii", a explicat croata.

"Posteriorul meu e natural. Totul e natural. Mama mea are forme chiar mai generoase decât ale mele. Întotdeauna am fost slabă, dar cu forme", a adăugat aceasta.

Ivana Knoll, vedetă pe rețelele de socializare după Mondialul din Qatar



Tânăra a avut de câștigat enorm ca popularite pe durata competiției, aparițiile sale fiind intens comentate la nivel internațional.

"Am venit în Qatar când aveam în jur de 570,000 de urmăritori, iar acum am peste 3,5 milioane, aproape cât populația Croației. Nu am visat că s-ar putea întâmpla așa ceva", a declarat fosta Miss Croația.