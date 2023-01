După prezența la turneul final, fosta Miss Croația a fost în Statele Unite și în Maldive, de unde a postat imagini incendiare și și-a încântat fanii cu fotografii în care apare în ipostaze spectaculoase.

Într-o serie de întrebări la care a răspuns admiratorilor, vedeta de 30 de ani a dezvăluit secretul din spatele fizicului de invidiat, explicând că nu a apelat la operații estetice.

"Mama mea a avut buze asemănătoare, voluminoase. Cât despre posterior.. nu am operații, nu am implanturi. Doar genetic, atenție la alimentație și mult sport", a spus Ivana, citat de The Sun.

Ivana Knoll, vedetă pe rețelele de socializare după Mondialul din Qatar

Tânăra a avut de câștigat enorm ca popularite pe durata competiției, aparițiile sale fiind intens comentate la nivel internațional.

"Am venit în Qatar când aveam în jur de 570,000 de urmăritori, iar acum am peste 3,5 milioane, aproape cât populația Croației. Nu am visat că s-ar putea întâmpla așa ceva", a declarat fosta Miss Croația.