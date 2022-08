Fosta jucătoare de golf profesionistă a primit titlul de "cea mai sexy femeie din lume" în luna iunie. Paige a povestit că viața i-a fost schimbată complet după ce a primit distincția din partea revistei Maxim și a dezvăluit cum a trăit totul, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri făcută cu cei 3.6 milioane de urmăritori de pe Instagram.

"Am fost destul de norocoasă în cariera mea și a fost o ascensiune bună, în ciuda faptului că toată lumea credea că nu voi avea succes. Însă în acest an a avut loc o schimbare majoră pentru mine, cred că e și datorită faptului că am primit atenție extrem de multă cu Maxim, în afara sportului și golfului", a spus Paige conform Daily Star.

Bella Angel aspiră la succesul lui Paige Spiranac

Tânăra de 24 de ani a absolvit Universitatea Loughborough și practică golf-ul de mai mulți ani. Britanica nu evoluează la nivel profesionist, însă participă la numeroase competiții universitare, iar de-a lungul timpului s-a fotografiat alături de nume importante din golf precum Lee Westwood, Miguel Angel Jimenez sau Brooks Koepka.

La fel ca Paige Spiranac, Bella Angel impresionează și prin frumusețea fizică, iar pe rețelele de socializare a început să devină din ce în ce mai cunoscută, având deja aproape 300.000 de urmăritori pe contul de Instagram.