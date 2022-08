Fosta jucătoare de golf profesionistă a primit titlul de "cea mai sexy femeie din lume" în luna iunie. Paige a povestit că viața i-a fost schimbată complet după ce a primit distincția din partea revistei Maxim și a dezvăluit cum a trăit totul, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri făcută cu cei 3.6 milioane de urmăritori de pe Instagram.

"Am fost destul de norocoasă în cariera mea și a fost o ascensiune bună, în ciuda faptului că toată lumea credea că nu voi avea succes. Însă în acest an a avut loc o schimbare majoră pentru mine, cred că e și datorită faptului că am primit atenție extrem de multă cu Maxim, în afara sportului și golfului", a spus conform Daily Star.

De curând, Paige a postat câteva fotografii pe contul de Instagram, în care apare îmbrăcată într-o ținută albă, iar reacția fanilor a fost pe măsură.

"Ești cea mai hot femeie de pe Pământ", "Ai atins perfecțiune!", "Ești incredibilă", "Am și uitat ce făceam" sunt doar câteva dintre comentariile admiratorilor.

Momentul stânjenitor care i-a marcat cariera

În urmă cu șase ani, în perioada în care încă activa la nivel profesionist, Paige Spiranac a fost protagonista unei situații delicate, după ce o fotografie nud cu ea a ajuns pe internet.

"A fost oribil, să primesc mesaje de la oameni necunoscuți care văzuseră fotografia. A fost dezgustător.

Fostul meu prieten le-a arătat imaginea mai multor persoane, mi-a spus că merit asta", a mărturisit sportiva, citat de The Sun.