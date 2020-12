OFICIAL! Sir Lewis Hamilton! Pilotul englez a fost facut cavaler de Regina Marii Britanii!

Lewis Hamilton a castigat in acest an al saptelea titlu in Formula 1.

Englezul l-a egalat astfel pe legendarul Michael Schumacher la acest capitol. Totodata, Hamilton a devenit in acest an cel mai de succes pilot din istoria Formulei 1, reusind sa doboare recordul de cele mai multe curse castigate.

Pentru aceste performante uriase, dar si pentru implicarea sa foarte activa in campania 'Black Lives Matter', care militeaza pentru drepturile persoanelor de culoare, pilotul de 35 de ani a primit titlul de cavaler al Imperiului Britanic din partea reginei Elisabeta a II-a.

Congratulations, Sir Lewis!

Lewis Hamilton has been awarded a knighthood in the latest UK Honours list ????https://t.co/D8amm4hOeQ