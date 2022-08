Retrasă din activitate la nivel profesionist, jucătoarea de golf este foarte activă pe rețelele de socializare, unde postează, printre altele, și clipuri educative despre tainele golfului și încearcă să promoveze cât mai mult acest sport.

Sportiva de 29 de ani a povestit în cadrul podcast-ului Playing-A-Round with Paige Renee despre un moment mai neplăcut din activitatea sa, când a fost refuzată să participe la o acțiune caritabilă din cauza felului în care arată.

"Am vrut să ajut la o gală caritabilă, să ofer mingi și crose de golf. Organizatorul mi-a scris că i-ar plăcea foarte mult, dar din cauza felului în care este văzută de membrii galei, nu mă poate lăsa. Am vrut să le ofer acestor copii care nu au prea multe, pentru că și eu am crescut la fel. Și nu am putut să fac asta, din cauza decolteului meu", a mărturisit Paige Spiranac.

Momentul stânjenitor care i-a marcat cariera

În urmă cu șase ani, în perioada în care încă activa la nivel profesionist, Paige Spiranac a fost protagonista unei situații delicate, după ce o fotografie nud cu ea a ajuns pe internet.

"A fost oribil, să primesc mesaje de la oameni necunoscuți care văzuseră fotografia. A fost dezgustător.

Fostul meu prieten le-a arătat imaginea mai multor persoane, mi-a spus că merit asta", a mărturisit sportiva, citat de The Sun.