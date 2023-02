După ce a fost prezentă la petrecerea organizată după BRIT Awards, croata a fost invitată la aniversarea lui Floyd Mayweather Jr., unde s-a pozat alături de mai multe celebrități, printre care și Naomi Campbell.

Floyd Mayweather Jr. se bate cu Aaron Chalmers



Meciul va fi comentat pe VOYO, sâmbătă, de la ora 21:00, de Alexandru Ganci și Robert Zamfirescu.

Dupa înfruntarea cu Conor McGregor, americanul a început să colinde întreaga lume și să-i “pedepsească” pe toți influencerii care au descoperit că este foarte atractiv să organizezi meciuri de box cu alte celebrități.

Sâmbătă, Floyd Mayweather Jr. va ajunge la O2 Arena pentru un meci cu o vedetă de reality și fost luptător de MMA, Aaron Chalmers.

Ivana Knoll, vedetă pe rețelele de socializare după Mondialul din Qatar



Tânăra a avut de câștigat enorm ca popularite pe durata competiției, aparițiile sale fiind intens comentate la nivel internațional.

"Am venit în Qatar când aveam în jur de 570,000 de urmăritori, iar acum am peste 3,5 milioane, aproape cât populația Croației. Nu am visat că s-ar putea întâmpla așa ceva", a declarat fosta Miss Croația.