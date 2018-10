LA MARUTA

Maya Ghoerghe a avut parte de trasformarea vietii sale. Arata ca vedeta ei preferata?

Maya Ghoerghe, in varsta de 19 ani, locuieste in prezent in orasul Braila si este ospatar de profesie. A vrut intotdeauna sa arate ca vedeta ei preferata, Nicole Cherry, iar noi i-am oferit aceasta sansa.

05:02