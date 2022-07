Cei doi se află în vacanță în Grecia, ocazie cu care modelul de 37 de ani a impresionat încă o dată cu silueta sa spectaculoasă.

Înbrăcată în cele mai sexy costume de baie, brazilianca a făcut senzație cu fotografiile postate pe contul de Instagram, iar admiratorii nu au întârziat să o aprecieze pentru felul în care arată.

Într-un interviu acordat pentru PocCast, Izabel Goulart a vorbit despre experiența pe care a trăit-o ca model Victoria's Secret, pentru care a defilat timp de 13 ani.

"Am fost unul dintre modelele care a avut și noroc, dar și ghinion. Au fost 13 ani în care am participat la show și am creat experiențe minunate. La show-ul din 2014 am avut în spate aripi de 27 kg. Oamenii mereu aveau încredere în mine, iar asta a fost câteodată rău", a mărturisit Goulart.

Iubita lui Kevin Trapp, model de succes

Neamțul, portar la Eintracht Frankfurt, are o relație de mai mulți ani cu celebrul model Izabel Goulart (37 de ani), cei doi fiind logodiți din 2018.

De origine braziliană, Izabel e una dintre cele mai apreciate fotomodele din industrie, fost "îngeraș" la celebra casa de moda Victoria՚s Secret în perioada 2005-2008. Chiar dacă între timp au mai trecut niște ani, sud-americanca se menține la fel de apetisantă din punct de vedere fizic.

În urmă cu patru ani, pe vremea în care Kevin Trapp evolua la PSG, Izabel Goulart a oferit un interviu sincer despre viața alături de un fotbalist.

"Cand pierde meciuri importante și Kevin e în poartă, știu să nu mă aștept la nimic când vine acasă. Nici măcar tocurile înalte și lenjeria sexy nu mă poate ajuta după o înfrângere. Pur și simplu nu facem sex", a mărturisit aceasta.