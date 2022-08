Star al wrestling-ului, Toni Storm s-a retras de la WWE și s-a reorientat rapid. Tânăra a rămas liberă de contract după ce a anunțat că își dorește să se despartă de WWE la sfârșitul anului trecut. Toni s-a făcut și model, deși își continuă și activitatea profesională.

Recent, Toni Storm, care a părăsit promoția WWE și a debutat în martie pentru AEW (All Elite Wrestling), s-a înscris pe unul dintre cele mai populare site-uri pentru adulți, chiar înainte să semneze cu AEW. Tânăra câștigă sume consistente de bani din pozele necenzurate pe care le postează.

Toni Storm, apariție nud pe coperta unei reviste

Luptătoarea a apărut recent pe coperta revistei Fitness Gurls, complet dezbrăcată. Tânăra a realizat un pictorial extrem de sexy pentru revista în care a acordat și un interviu.

„Când aveam 10 ani am descoperit lumea wrestling-ului la televizor și a schimbat ceva în interiorul meu. Am știut chiar și atunci, că va fi viața mea, voiam să fac oamenii să se simtă așa cum am făcut-o eu când îmi vedeam favoriții în ring. Nu s-a schimbat nimic de atunci.

Călătoria a fost dificilă, dar frumoasă, nu aș schimba-o pentru nimic în lume”, a spus Toni citată de The Sun.

Sursa foto: onedopephotographer / Instagram Toni Storm