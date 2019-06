"Vreau sa ies la pensie la 30 de ani" Kinsey Wolanski vrea sa loveasca din nou in public. Cati bani a castigat deja

Kinsey Wolanski a plecat intr-o vacanta prelungita in jurul lumii dupa ce a socat planeta la finala Champions League dintre Liverpool si Tottenham.

Kinsey Wolanski, iubita unui cunoscut farseur de pe internet, a dezvaluit ca decizia de a patrunde pe gazon la finala Champions League i-a schimbat radical viata. Ea a promovat site-ul pentru adulti al iubitului ei, Vitaly, iar veniturile generate de reclama de pe costumul ei sumar au depasit deja peste 4 milioane de euro.



Kinsey Wolanski planuieste sa loveasca din nou!



Kinsey a anuntat ca orele petrecute in arest si amenda de 15.000 de euro nu o vor opri sa dea buzna din nou la evenimente public de audienta ridicata. "Am de gand sa ma retrag la 30 de ani, asa ca am nevoie de reclama". Mometan, Kinsey e in vacanata si a ajuns pe plajele din sudul Portugaliei, acolo unde nu a ratat ocazia de a face o sedinta foto.

