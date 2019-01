Veronika, fata buna :) BOMBA SEXY care atrage atentia a milioane de oameni a facut o adevarata nebunie! Se acopera cu 4.000 de cristale Svarowski

Geaca a fost creata special pentru Super Bowl LIII ce va avea loc sambata.

Pentru prima data dupa 17 ani, cei de la Los Angeles Rams vor juca in Super Bowl impotriva finalistilor din ultimii 2 ani, cei de la New England Patriots! Succesul celor de la Rams are in spate un nume - Sean McVay. Antrenorul de doar 33 de ani va fi cel mai tanar din istorie prezent la Super Bowl! Cei de la Patriots sunt insa favoriti.

Succesul lui McVay a adus-o in lumina reflectoarelor si pe frumoasa lui iubita, Veronika Khomyn. Iar aceasta se pregateste pentru Super Bowl LIII intr-un mod inedit - i-a fost creata o geaca speciala, personalizata, ce contine 4.000 de cristale Swarovski! A durat mai bine de 14 ore crearea ei!

Pe langa geaca, Veronika a "primit" si o sapca a celor de la Rams personalizata cu 600 de cristale Swarovski.