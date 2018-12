Un nou an, o noua iubita! Neymar are o noua iubita SEXY in Brazilia! Cum arata femeia care l-a cucerit. FOTO

Cel mai scump jucator din istorie are o noua iubita.

Neymar a profitat de vacanta din Ligue 1 pentru a reveni in Brazilia, acolo unde a petrecut alaturi de prieteni, familie, dar si de noua cucerire.

Neymar se iubeste cu o tanara fotomodel de 20 de ani pe nume Mari Tavares. Ea are aproape 200.000 de urmaritori pe retelele de socializare si prefera sa-si etaleze des costumele de baie.

Brazilianul Neymar s-a despartit in luna octombrie de Bruna, fosta sa logodnica, despre care spunea ca ii va fi sotie. La scurt timp insa, cei doi s-au despartit, iar acum Neymar intra in noul an cu o noua pereche.

Cei doi nu s-au ferit sa se afiseze impreuna si chiar sa posteze imagini pe conturile de socializare. Neymar mai are cateva zile la dispozitie, apoi va reveni la Paris, acolo unde este asteptat de PSG. Campioana Frantei incepe anul in forta, cu meciuri contra lui Guingamp, Amiens si mai apoi Manchester United in Champions League.

Vezi imagini cu noua cucerire a lui Neymar in galeria foto de mai jos