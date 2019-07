Transformarea incredibila a celei mai populare actrite XXX din toate timpurile! Cum a ajuns sa arate Jenna Jameson la 45 de ani: FOTO

Jenna Jameson (45 de ani) este considerata o "stea" a cinematografiei XXX.

Jenna Jameson a jucat in sute de scene XXX de-a lungul "carierei" ei, ajungand sa fie cunoscuta drept "The Queen of Porn" (n.r Regina Pornografiei). Astazi, americanca are 45 de ani si este femeie de afaceri, scriitoare si mama! Ea a pus punct carierei de starleta XXX in 2008, insa a mai lucrat ulterior ca model de videochat.

Transformarea Jennei Jameson

Jenna Jameson a recunoscut ca a avut destule perioade dificile de-a lungul ultimilor ani. Ea s-a luptat cu dependenta de alcool si cu kilogramele in plus. Totusi, ea a reusit sa revina pe "calea cea dreapta".

Blondina se lauda ca a slabit 30 de kilograme dupa ce si-a pus ordine in viata, iar la 45 de ani arata din nou fantastic.

Astazi, Jenna Jameson are un stil de viata sanatos si este o promotoare a dietei ketogenice.

"Nu trebuie sa slabesti pentru ca iti spun ceilalti, trebuie sa slabesti pentru ca e sanatatea ta in joc", spune ea.

Totusi, ea recunoaste ca nu este o mare adepta a mersului la sala.

"Dispretuiesc acest lucru, dar ma duc din cand in cand", mai spune ea.

