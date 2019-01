Starul lui Real Madrid care s-a cuplat cu "cea mai frumoasa actrita din lume." E cu 12 ani mai in varsta decat el. FOTO

Achraf Hakimi e jucatorul imprumutat de Real Madrid la Borussia Dortmund.

Marocanul Achraf Hakimi e nascut la Madrid si a jucat cateva partide pentru madrileni sub comanda lui Zidane, iar in acest sezon a fost imprumutat la liderul din Germania, Borussia Dortmund. Desi nascut la Madrid, Achraf a ales sa reprezinte tara parintilor sai, Marocul.

Jucatorul in varsta de 20 de ani a dat lovitura si in plan sentimental. S-a cuplat cu o actrita din Spania in varsta de 32 de ani. Hiba Abouk e vedeta in serialul spaniol El Principe inca din 2014. Ea a fost desemnata "cea mai frumoasa actrita din lume" de catre revista Cosmopolitan si a aparut si intr-o versiune spaniola a celebrului serial american "Cheers".

Hiba il considera pe Achraf barbatul vietii ei si a anuntat deja ca vrea sa se castoreasca cu tanarul fotbalist.

Hiba Abouk e nascuta in Spania din parinti tunisieni. Ea are aproape 1 milion de urmaritori pe retelele de socializare, iar fotografiile ei sunt extrem de apreciate. FOTO in galeria de mai jos