Sotia romanca a lui Chicharito, POZE GOALA pe internet! E gravida si urmeaza sa nasca. FOTO

Sara Kohan, iubita cu origini romane a lui Chicharito Hernandez a onorat Ziua Pamantului cu o poza dezbracata complet pe Instagram.

Sara este nascuta in Australia din parinti romani si a devenit faimoasa pentru sedintele foto pentru reviste faimoase. Ea s-a cuplat in urma cu cateva luni cu Chicharito Hernandez, fostul atacant de la Manchester United si Real Madrid si se pregateste sa-i aduca pe lume primul copil mexicanului. Asta nu a oprit-o pe Sara sa pozeze complet goala pentru Ziua Pamantului. Dar nu a fost singura sedinta foto pentru ea in ultima perioada. Ea spunea intr-un interviu ca dezbracata se simte cel mai bine.

