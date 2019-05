"Sorry, Genie, EA arata mai bine!" Cu ce se ocupa Beatrice Bouchard, sora celebrei jucatoare de tenis! FOTO

Beatrice Bouchard e sora mai putin cunoscuta a lui Eugenie Bouchard, fosta rivala a Simonei Halep din WTA.

In timp ce Eugenie Bouchard se chinuie sa revina in elita tenisului feminin, sora ei atrage tot mai multa atentie. Beatrice nu practica sportul, insa e promoveaza stilul de viata sanatos si nutritia. Pe Instagram e urmarita de peste 330.000 de oameni, iar imaginile postate de ea atrag zeci de mii de like-uri. Beatrice a mers recent in Maroc, acolo unde a fost atat de cald incat a iest pe sosea sa faca autostopul in bikini.