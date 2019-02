Sa bata Barca! :) BOMBA SEXY care promite ca se dezbraca din nou daca favoritii ei castiga El Clasico! Anul trecut a oferit un pictorial incendiar

Judit Benavente este una dintre cele mai sexy sustinatoare ale Barcelonei. Fosta pe coperta Playboy Spania, "bomba sexy" i-a obisnuit pe urmaritorii ei de pe Instagram cu poze incendiare.

Anul trecut, Judit Benavente a tinut sa le multumeasca favoritilor ei de la Barcelona pentru victoria din El Clasico, contra lui Real Madrid, cu un pictorial foto. Ea a pozat acoperita doar de un steag blaugrana.

Aflati in fata unei noi intalniri cu marii rivali, jucatorii Barcei sunt motivati din nou de frumoasa Judit, care a promis un nou set de fotografii daca Messi & Co vor obtine calificarea in finala Cupei Spaniei.

