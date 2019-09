Regina bikinilor loveste din nou! Are peste 20 de milioane de urmaritori pe retelele de socializare si a pus pe jar internetul cu ultimele aparitii! GALERIE FOTO INCENDIARA

Emily Ratajkowski este supranimita regina bikinilor.

Emily Ratajkowski este un model de lenjerie intima si actrita din America. Aceasta este foarte pasionata de lenjerie intima si a are propria afacere de costume de baie. In fiecare zi posteaza pe retelele de socializare poze cu diferitele colectii de costume de baie si bikni. Pozele incendiare sunt apreciate de milioanele de fani pe care ii are, chiar daca aceasta este casatorita.

