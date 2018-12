Pozele care au incins internetul! Ce a facut aceasta tanara cu averea de 1 MILIARD a tatalui ei: "Vreau sa devin celebra!"

Magic Johnson este unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati sportivi ai planetei.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Campion de 5 ori in NBA, 3 trofee de MVP al finalelor si 12 participari la All-Star Game sunt datele de referinta din cariera fostului star al lui Lakers.

Elisa Johnson, pe de alta parte, abia acum incepe sa isi faca un nume in Statele Unite ale Americii. Tanara in varsta de 23 de ani isi propune sa devina un fotomodel de succes si pentru asta a apelat la averea de un miliard de dolari a tatalui sau. Si-a facut operatie de marire de sani si spera sa dea lovitura in industria show business-ului de peste Ocean.

"Vreau sa devin celebra in industria modellingului, vreau sa ies de sub influenta numelui tatalui meu. Vreau sa creez propriul meu brand de ochelari de soare, sa incerc si o cariera in lumea televiziunii sau chiar sa ma apuc de cantat", a declarat recent Elisa intr-un interviu care a facut furori in presa americana.

Un impact si mai puternic l-au avut fotografiile cu fiica legendei baschetului american.