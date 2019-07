"O sa-mi lipseasca astea doua: ( . )( . )" Gluma facuta de Mertens inainte sa plece in cantonament a cucerit internetul, dar a enervat-o pe iubita sa :)) GALERIE FOTO

Dries Mertens, mijlocasul de 32 de ani al lui Napoli, a facut o gluma care a cam suparat-o pe iubita sa. Belgianul pleaca in cantonament, asa ca a profitat de ultima ocazie pentru a cina alaturi de frumoasa Kat.

Jucatorii lui Napoli s-au reunit in vederea inceperii pregatirii pentru noul sezon al Serie A. Dries Mertens va pleca in cantonament alaturi de Vlad Chiriches si ceilalti fotbalisti ai formatiei de pe San Paolo. In seara dinaintea reunirii lotului, Mertens si-a scos iubita la cina. El a facut gluma care a cam suparat-o pe frumoasa Kat.

Mertens a iesit cu frumoasa Kat Kerkhofs, sotia sa, la cina. Acesta i-a facut o fotografie pe care a postat-o pe Instagram.

"O sa-mi lipseasca", a scris el pe fotografie.

"Si o sa-mi lipseasca si acestia", a adaugat el, atasand textul pe fotografie, chiar sub sanii iubitei sale.

Gluma lui Mertens i-a amuzat pe fanii de pe Instagram, dar a cam suparat-o pe Kat, scrie presa belgiana.