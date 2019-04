Noroc si in fotbal, si in dragoste. Vezi cum arata superba iubita a lui Razvan Marin. FOTO

Jucatorul transferat de Ajax se iubeste cu o studenta la stomatologie.

Razvan Marin va efectua astazi vizita medicala si va semna contractul cu Ajax Amsterdam, clubul olandez urmand sa plateasca 12 milioane de euro in schimbul sau. Mijlocasul de 22 de ani, care este titular la Standard Liege, a bifat deja 16 selectii si 1 gol pentru echipa nationala de seniori si urmeaza sa participe cu reprezentativa de tineret la Euro 2019, are noroc si in dragoste, nu numai in cariera.

Razvan Marin se iubeste cu o studenta la stomatologie



De peste jumatate de an, Razvan are o relatie cu frumoasa Crina Cocoroveanu, care este studenta in ultimul an la Facultatea de Medicina Dentara din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti. Frumoasa bruneta a fost admisa la examenul din vara anului 2015, cu 56 de puncte la proba obligatorie si media 9,56 la Bac, o medie generala de 8,81. Crina se pregateste sa isi deschida un cabinet propriu in Bucuresti, are ca pasiuni calatoriile, fotografia si modellingul si este o impatimita a fitness-ului.

Cei doi indragostiti au facut Revelionul la Viena, apoi au petrecut o vacanta romantica la Paris, la sfarsitul lunii februarie, iar acum o saptamana cei doi au vizitat Brugge si Maastricht. Inainte de Crina, in perioada cand evolua pentru Viitorul, fotbalistul a avut o relatie cu Elvira Zelca, absolventa a Facultatii de Arhitectura "G.M. Cantacuzino" din cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi.

Razvan Marin si-a facut junioratul la Pro Luceafarul Bucuresti si Viitorul Constanta, iar la nivel de seniori a jucat pentru Viitorul (2013-2017) si Standard Liege (2017-2019). El are selectii pentru nationalele U17, U19, U21 si de seniori ale Romaniei.