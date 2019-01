"Nimeni nu crede ca asta e varsta mea!" Sotia suedeza a lui Figo face ravagii pe retelele de socializare. FOTO

Figo a petrecut o vacanta de vis in Bahamas alaturi de sotia sa.

La 45 de ani, Figo pare ca poate sa joace in continuare la nivel inalt. Portughezul si-a etalat fizicul in vacanta de vis pe care a petrecut-o alaturi de sotia sa in Bahamas, in perioada Sarbatorilor. Alaturi de Figo a fost sotia lui, modelul suedez c. Si Helene se mandreste cu un corp de invidiat. Ea are 42 de ani si spune ca nimeni nu ii ghiceste varsta reala. Mai ales ca i-a daruit lui Figo trei fete, pe Daniela, Martina si Stella.



