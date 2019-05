Nimeni n-a crezut-o! Cati ani are in realitate cea mai SEXY bunica din lume! FOTO

Alice Vasquez si-a sarbatorit recent ziua de nastere, dar nimeni n-a crezut ca este varsta ei reala.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Alice Vasquez e model, influencer si profesor de yoga, si, de la 16 ani, mamica!

Trei ani mai tarziu, Alice era din nou mama, iar copiii ei i-au calcat pe urme si au devenit parinti de tineri. Acum, Alice e deja bunica, desi arata ca o adolescenta.

Ea a implinit recent varsta de 40 de ani si nimeni n-a crezut-o. Orele de yoga si miscarea la sala sunt secretul pentru tineretea vesnica, sustine Alice.

"Barbatii imi spun ca arat mai bine decat fetele de 25 de ani. Nu cred ca sunt o femeie obisnuita de 40 de ani", povesteste ea in Daily Star.

De ziua ei, Alice a petrecut in club, insa nu foarte mult deoarece urma sa fie babysitter pentru nepoteii ei. "Vreau sa continui sa-mi traiesc viata cat de mult pot. Am iesit in oras cu prietenii mei, iar apoi am petrecut timp cu nepotii", a mai spus Alice.

VEZI CUM ARATA ALICE IN GALERIA FOTO