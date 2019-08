N-a ascuns nimic! Cea mai sexy sotie de fotbalist a pozat NUD pe plaja si a postat pe net! Imaginea care i-a socat pe fani

Sotia lui Garay nu se dezminte.

Tamara Gorro a atras atentia presei din Spania dupa ce s-a casatorit cu fundasul celor de la Valencia, Ezequiel Garay. Acesta a mai jucat in cariera la Real Madrid, Benfica sau Zenit si are peste 30 de partide in nationala Argentinei.

Tamara, 32 de ani, a participat la un show de dating numit Mujeres y Hombres y Viceversa si a strans peste 1 milion de fani pe Instagram. Ultima fotografie i-a socat pe fani: Tamara este dezbracata in totalitate pe plaja!

Tamara si Ezequiel au 2 copii, Shaila (2015) si Antonio (2017).