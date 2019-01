Motivul pentru care Ronaldo i-a FRANT inima fostei Miss Spania. Desiree s-a refugiat in bratele altui fotbalist. FOTO

Ronaldo s-a iubit timp de cateva luni cu Miss Spania 2014.

Desire Cordero a castigat Miss Spania in 2014, iar in 2016 s-a iubit pentru cateva luni cu Cristiano Ronaldo. Portughezul a decis sa se desparta de tanara in varsta de 25 de ani, motivand ca aceasta cauta prea multa atentie si faima. Ronaldo avea sa se cupleze cu Georgina si chiar sa se logodeasca cu aceasta.

Povestea are happy end si pentru Desiree, cea care s-a refugiat in bratele argentinualui Joaquin Correa, cumparat de Lazio de la Sevilla ca sa-l inlocuiasca pe Felipe Anderson. Cei doi locuiesc impreuna la Roma, iar Desiree e o aparitie obisnuita la partidele din Serie A.

Desiree e mare fana fotbalisti. S-a iubit in trecut si cu Enzo Renella de la Betis si Alvaro Ruiz, fiul legendarului Fernando Hierro de la Real Madrid.

