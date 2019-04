Miss BUM-BUM a innebunit fotbalistii din Serie A cu pozele de la plaja! Cum arata modelul cu peste 4 milioane de urmaritori pe Instagram! GALERIE FOTO

Sierra Skye face furori pe Instagram cu fotografiile de la plaja.

Sierra Skye este o americanca cu origini in Italia, iar pagina sa de Instagram atrage toate privirile. Corierre dello Sport a publicat fotografiile ei, iar fotbalistii din Serie A nu i-au putut ignora frumusetea.

Sierra are 21 de ani, iar in 2015 si-a deschis un cont de Instagram. In numai 4 ani a reusit sa stranga peste 4 milioane de urmaritori, iar numeroase branduri au ofertat-o pentru promovare.

Fotograful, insa, este si iubitul ei. Cei doi au un vlog in care isi prezinta rutina zilnica, dar si calatoriile in cele mai exotice locuri ale lumii.

