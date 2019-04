"MINCINOS AFEMEIAT" Bomba sexy care il face praf pe cel mai bine platit fotbalist din Premier League: "Prima data m-a abordat pe Instagram". GALERIE FOTO

Alexis Sanchez este numit "mincinos afemeiat" de un model din Paraguay.

Alexis Sanchez, cel mai bine platit fotbalist din Premier League, e tanar si nelinistit. Chilianul de 30 de ani s-a despartit de iubita, iar acum a pornit la "vanatoare". El a incercat sa agate un model din Paraguay. Mirtha Sosa l-a facut, insa, praf in presa sudamericana.

Mirtha Sosa a povestit pentru o publicatie din Argentina ca Alexis Sanchez voia de la ea doar sex, nu o relatie serioasa, si a afirmat ca atacantul este "un mincinos afemeiat". Mai mult, ea spune ca in paralel Alexis vorbea si cu alte femei.

"Mi-a dat mesaj pe Instagram si mi-a cerut numarul. Am inceput sa scriem si sa ne cunoastem. Am vorbit si prin apel video si am inceput sa cred minciunile lui. Mi-a trimis bilete pentru a calatori la el, dar nu m-am dus. I-am spus ca daca fac asta, trebuie sa isi asume sa apara cu mine in public, pentru ca nu sunt una dintre fetele usuratice care trec prin vietile fotbalistilor", a spus Mirtha Sosa.



"Am descoperit ca el vorbea cu multe femei. Este un om fals. Incepuse sa ma sune incontinuu, nu ma lasa sa fac nimic. Mi-a facut viata imposibila. Nu mai aveam viata, traiam pentru el. M-am indragostit de el, dar ce a facut m-a ranit si m-a facut sa ma simt distrusa", a mai spus frumoasa paraguayanca.

Alexis Sanchez a marcat 2 goluri si a dat 4 assisturi in 23 de aparitii pentru Manchester United in acest sezon. El nu a mai jucat din 2 martie, de la meciul cu Southampton in care a suferit o accidentare la genunchi.

