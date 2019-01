Mia Khalifa a pierdut 7.000$ la pariuri pe o echipa! EX-starleta XXX e innebunita dupa sport si parioare infocata

Mia Khalifa a dat filmele pentru adulti pentru sport! Ea a devenit comentatoare si chiar tipser, oferind ponturi pentru pariuri! Desi uneori ofera ponturi bune, ea a recunoscut recent ca a pierdut in 2018 circa 7.000 dolari la pariuri.

Washington Redskins (NFL) este echipa preferata a Miei Khalifa, iar aceasta recunoaste ca nu pariaza niciodata "impotriva inimii". Din acest motiv a si ramas fara cei 7.000 dolari.

Mia Khalifa este si imaginea si tipser al unui site de pariuri care ofera un bonus de 50% celor care se inregistreaza folosind numele ei.

I’ve lost 7k so far this year on the skins. I will never bet against my heart. https://t.co/H4HZtbTLya