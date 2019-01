Mia Khalifa a semnat cu o echipa din Premier League! Cum a pozat pentru fanii echipei preferate. FOTO

Fosta actrita de filme pentru adulti s-a angajat la Londra.

Mia Khalifa s-a lasat de filme pentru adulti dupa ce a devenit vedeta numarul 1 pe site-ul Pornhub, iar acum a devenit prezentatoare de emisiuni sportive. Ea a ajuns la Londra si i-a anuntat pe fanii echipei West Ham ca are o surpriza mare pentru ei. Mia Khalifa este mare fana West Ham si a pozat de mai multe ori incitant in tricoul "ciocanarilor". Acum ii lasa pe suporteri sa ghiceasca despre ce ar putea fi in filmarea miserioasa.

"Filmarea de azi de la Londra a avut un succes fulminant. Abia astept sa anunt la ce am lucrat. Premier League", e mesajul postat de Mia pe retelele de socializare.

