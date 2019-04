"Mi-e imposibil sa gasesc un barbat!" Fosta logodnica a lui Max Biaggi a dezvaluit de ce nu are iubit

Miss Italia 2002 este singura.

Eleonora Pedron si-a construit o cariera in modelling si actorie, devenind cunoscuta in Italia dupa ce a castigat titlul de Miss in 2002. Ea a fost logodita cu celebrul pilot din Moto GP, Max Biaggi, campionul mondial din 2010 si 2012 in World Superbike Championship.

Cei doi au impreuna 2 copii iar Eleonora a dezvaluit intr-un interviu pentru Chi ca acestia sunt suficienti pentru a-i aduce fericirea: "Nu am vreun barbat langa mine, insa faptul ca ii am pe ei e aur curat. Cu Max pot spune ca acum este un moment frumos ce a urmat durerii despartirii.



Nu imi pot imagina ce va fi, viata mi-a dat multe lovituri. Mereu mi-am imaginat insa ca voi avea 4-5 copii. In acest moment sunt singura, asa ca lipseste ceva. Inainte de alti copii, mereu am visat la casatorie. Trebuie sa fie insa dragoste pentru un asemenea pas. Este dificil, mereu caut un model care imi aduce aminte de tatal meu. Sa gasesc un barbat e aproape imposibil pentru mine" a spus Eleonora.