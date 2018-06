Mesajul lui Bouchard i-a scos din minti pe fanii tenisului! Ce a scris in timpul meciului Cecchinato - Djokovic: "Tu cine esti?"

Eugenie Bouchard i-a enervat pe fanii tenisului cu postarile ei de pe Twitter in timpul meciului lui Djokovic din sferturi.

Novak Djonovic a fost eliminat in sferturile Roland Garros de Marco Cecchinato, un italian in varsta de 25 de ani, despre care nu se stiu prea multe. In aceeasi faza a fost eliminat si Alexander Zverev, iar acum drumul lui Rafael Nadal spre al 11-lea titlu la French Open pare si mai usor.

Cecchinato l-a spulberat pe Djokovic in patru seturi, cu un ultim act incheiat strans, la tiebreak (13-11). Imediat dupa meci, sarbul nu a parut deloc sigur in declaratii, spunand ca nu stie daca va juca in sezonul pe iarba si cerandu-le scuze jurnalistilor pentru ca nu le poate oferi un raspuns.

Thriller-ul din sferturi nu a trecut neobservat nici in randul jucatorilor profesionisti, astfel ca Eugenie Bouchard a reusit sa ii enerveze pe fanii tenisului cu o postare publicata pe Twitter in timpul meciului Cecchinato - Djokovic.

"Cine este baiatul acesta cu care joaca Djokovic?", s-a intrebat, ironic, Bouchard.

Who is this guy that Djokovic is playing? ???????????? #RG18 — Genie Bouchard (@geniebouchard) 5 iunie 2018

Mesajul canadiencei i-a facut pe fanii tenisului sa publice, ulterior, mesaje rautacioase la adresa lui Bouchard. "Clasarile lui sunt mai bune ca ale tale. Intrebarea adevarata este, tu cine esti?", a scris unul dintre utilizatori.

"Este un baiat care este clasat cu 92 de pozitii mai sus in clasamentul ATP decat esti tu in cel WTA", i-a raspuns un altul.

Eugenie Bouchard nu a intarziat sa raspunda comentariilor rautacioase, iar canadianca a tinut sa clarifice mesajul transmis initial.

"Wow, prieteni, tweet-ul meu nu s-a vrut a fi lipsit de respect, am intrebat tocmai pentru ca n-am auzit niciodata de el si acum el era in sferturile unui Grand Slam. Am pus si un emoji pozitiv in postarea mea", a scris canadianca in replica pe Twitter.

"De asemenea, nevoia voastra neincetata de a compara/judeca oamenii este rautacioasa. Vorbeam despre cineva pe care l-am vazut la TV si voi ati inceput sa comparati acea persoana cu mine, clasarile noastre/carierele etc. Ca si cum nu ar avea nimic de-a face cu mine. Eu doar ma relaxez, urmarind un tenis de calitate", a continuat Bouchard.