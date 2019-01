Mayweather, gesturi tandre cu o bomba sexy la meciul lui LA Lakers. Femeia care l-a IMBLANZIT pe marele pugilist. FOTO

Floyd Mayweather a mers la meciul de baschet dintre Los Angeles Lakers si Minnesota Timberwolves.

In asteptarea unei decizii finale in privinta revansei cu Pacquaio, Floyd Mayweather a fost la Staples Center pentru a urmari partida din NBA dintre LA Lakers si Timberwolves.

Mayweather nu a mers singur. A aparut cu fiul sau, Zion, dar si cu Liza Hernandez, fosta sa iubita, alaturi de care parea foarte apropiat. Inevitabil, au avut zvonuri despre o posibila impacare intre cei doi. El a fost timp de cateva luni impreuna cu Liza, mare admiratoare a lui Cristiano Ronaldo.

Mayweather cosies up to stunning ex-girlfriend at LA Lakers game https://t.co/yQfhduZBnD pic.twitter.com/XraTxqb5kj — Sun Sport (@SunSport) January 25, 2019



Liza nu se teme la randul ei sa urce in ring si sa imparta pumni, la fel cum a facut-o Mayweather timp de 50 de meciuri in care nu a pierdut niciodata. FOTO in galeria de mai jos.