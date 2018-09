Mariano il face uitat pe Cristiano! Deocamdata doar in afara terenului! Noul 7 al Realului are alaturi o adevarata bomba sexy: GALERIE FOTO

Mariano Diaz a fost rascumparat de Real Madrid de la Lyon cu 23 de milioane de euro si a primit numarul 7, unul cu mare greutate pe Bernabeu.

Mariano Diaz, atacant nascut in Republica Dominicana, care detine si nationalitatea spaniola, are dificila sarcina de a-l face uitat pe Cristiano Ronaldo pe Santiago Bernabeu. Varful a fost rascumparat de Real Madrid de la Lyon cu 23 de milioane de euro, dupa un sezon in care a marcat 21 de goluri.

In varsta de 25 de ani, Mariano Diaz asteapta acum momentul in care va redebuta in tricoul Realului. Cel mai probabil, acest lucru s-ar putea intampla peste doua saptamani.

Pana sa marcheze impotriva adversarelor Realului, Mariano se poate lauda ca a marcat la una dintre cele mai frumoase femei din Spania.

Mariano a cucerit-o pe Yaiza, un cunoscut model si proprietara unei afaceri cu costume de baie pentru femei.