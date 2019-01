Mama noului star de la AS Roma face ravagii pe retelele de socializare: "Imi place sa fac poze" FOTO

Nicolo Zaniolo e noua speranta de la AS Roma.

La 19 ani, Zaniolo e o mare speranta a Romei si a fotbalului italian. Tanarul jucator are 11 aparitii si 2 goluri in Serie A dupa ce a debutat in meciul cu Real Madrid din grupele Champions League, scor 0-3.

La fel de celebru ca Zaniolo este si mama sa, Francesca, cea care obisnuieste sa posteze des fotografii pe retelele de socializare.

Femeia spune ca adora sa pozeze, insa nu cauta atentie si celebritate. Daca fiul ei va continua asa, s-ar putea sa nu mai aiba de ales. "Iubesc sportul si sa am grija de corpul meu. Nu vreau sa fiu celebra, pur si simplu imi place sa fotografiez. Sa lucrez in televiziune? Nu vreau conflicte cu fiul meu. El trebuie sa aiba liniste si sa lucreze. Poate ca as participa la un show precum Big Brother, insa la emisiuni de sport nu", a spus ea intr-un interviu.

Vezi imagini in galeria de mai jos