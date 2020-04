"Imi lipseste sa port bikini!" Modelul brazilian dorit de toti barbatii a rupt Instagramul cu ultima poza! Aparitie de senzatie a femeii care primeste un sac de bani pentru o noapte

Un model din Brazilia are peste 2 milione de fani pe retelele de socializare.

Natalia Garibottto (26 de ani) are aproape 2 milioane de urmaritori pe retelele de socializare si mereu isi incanta fanii cu pozele sale, creeand un adevarat val de reactii in momentul in care se pozeaza in diferite ipostaze.

La finalul anului trecut, aceasta a spus in cadrul unui interviu ca este asaltata zilnic de barbati, chiar si casatoriti. Acestia ii propun femeii sa ii ofere o suma de bani pentru a intretine relatii intime, sau sa ii insoteasca la diferite eveninemte.

Ultima fotografie pe care modelul a postat-o pe retelele de socializare a strans peste 100 de mii de likeuri, iar la desciere aceasta a pus: "Chiar imi lipseste sa port bikini pe plaja in acest moment". Fanii au reactionat imediat cu o multime de comentarii.