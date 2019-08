Imaginile care i-au zapacit pe fani! Cum a putut sa fie pozata Madalina Ghenea la piscina in vacanta! FOTO

Madalina Ghenea isi petrece vacanta in Italia.

Actrita si modelul Madalina Ghenea este una dintre cele mai fierbinti prezente din Italia. Romanca de 30 de ani a fost surprinsa la plaja la piscina in Sestri Levante, o comuna din zona Genova. Iar imaginile sunt extrem de sexy!

Nu este prima data cand Madalina Ghenea atrage atentia cu fotografiile din vacanta in aceasta vara. Ea a fost surprinsa si alaturi de iubitul ei, dealerul de arta Vito Schnabel, pe un yacht in Portofino in urma cu o luna.

Madalina Ghenea si-a facut un nume la nivel international in urma prezentarilor de moda si dupa ce a aparut intr-un videoclip al lui Eros Ramazzotti. Ea a avut relatii cu actori importanti de la Hollywood precum Leonardo Di Caprio si Gerard Butler.

Ea a aparut in 2019 intr-o comedie romantica, All you ever wished for.