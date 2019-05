Imagini INTERZISE minorilor! O echipa din Spania a sarbatorit promovarea cu un numar de striptease in vestiar! VIDEO INCENDIAR

Club Esportiu Llanca a sarbatorit promovarea intr-un mod inedit.

Club Esportiu Llanca a reusit promovarea in Segunda Division la capatul acestui sezon, iar jucatorii au avut parte de o surpriza din partea unui oficial al clubului.

Francesco Romero a angajat o stripperita care sa le rasplateasca efortul fotbalistilor de la Esportiu Llanca.

"Nimeni nu a intrecut masura"

"Totul a fost foarte festiv si nimeni nu a intrecut masura. Am ras si ne-am simtit bine. Dansatoarea si-a facut spectacolul in liniste, iar la final s-a imbracat si a plecat. Totul a fost normal", a declarat Francesco Romero. Acesta va parasi clubul, insa deciza sa nu are legatura cu momentul din vestiar. Romero luase aceasta decizie inainte de ultima partida din campionat.

Clubul si-a cerut scuze

Dupa ce imaginile au devenit publice, clubul a emis un comunicat prin care isi cere scuze fata de cei care s-au simtit deranjati de imaginile din vestiarul echipei.

"Ne cerem scuze daca am ranit pe cineva", au anuntat oficialii.

VIDEO INCENDIAR