Ii face concurenta Miei Khalifa! E asaltata de mii de barbati care ii dau un sac de bani pentru o noapte! Dezvaluiri incendiare ale unui model brazilian! GALERIE FOTO

Natalia Garibottto (26 de ani) e asaltata zilnic de barbati, chiar si casatoriti. Acestia ii propun femeii sa ii ofere o suma de bani pentru a intretine relatii intime, sau sa ii insoteasca la diferite eveninemte.

Modelul brazilian are aproape 2 milioane de urmaritori pe retelele de socializare si mereu isi incanta fanii cu pozele sale, creeand un adevarat val de reactii in momentul in care se pozeaza in diferite ipostaze.

"Un barbat mi-a scris si mi-a propus sa calatoresc cu el in Dubai cu avionul, la first class, si imi ofera 48 de mii de euro", a spus Natalia Garibotto pentru Daily star.

