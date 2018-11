I-a dat papucii! Bomba sexy care l-a parasit pe Dybala: "M-a tradat!" Ce suparare are: "Nu mi-a dedicat niciodata un gol" :)

Paulo Dybala a avut o relatie cu frumoasa Antonella Cavalieri. Aceasta sustine ca l-a parasit pentru ca l-a banuit de infidelitate.

Frumoasa Antonella Cavalieri l-a parasit pe Paulo Dybala pentru ca "s-a simtit tradata". Ea spune ca atacantul lui Juventus si-a cam pierdut capul dupa ce a semnat cu Juventus si a inceput sa flirteze si cu alte femei.

Fosta iubita a lui Dybala a vorbit in presa italiana: "M-am simtit singura la Torino. Nu vorbeam italiana, familia imi lipsea. Iar cel mai greu a fost cand am citit despre un nou flirt al sau. Nu am dovezi, dar sunt sigura ca m-a tradat", a spus ea.

Antonella s-a mai suparat pe Dybala dintr-un motiv. Ea crede ca atacantul nu voia sa isi asume relatie.

"Nu mi-a decidat niciodata un gol in intreaga lui cariera", a mai spus sudamericanca.