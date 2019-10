GALERIE FOTO | A aparut concurenta Wandei Nara :) Este printre femeile cu cei mai mari sani din lume si e pasionata de fotbal! Cu ce echipa tine super modelul cu peste 500 de mii de urmaritori pe Instagram

Din articol NU RATA GALERIA FOTO DE MAI JOS

Un super model din America este o impatimita a fotbalului.

Vivien Rubin (27 de ani) este una dintre cele mai infocate fane ale celor de la Juventus. Model si stilist de meserie, Vivien locuieste in Los Angeles si se uita la toate meciurile campionei Italiei. Idolul sau din copilarie este fosta mare legenda ale "Batranei Doamne", Alessandro Del Piero. Are peste 500 de mii de urmaritori pe Instagram si starneste numeroase reactii in mediul virtual in momentul in care posteaza poze.

NU RATA GALERIA FOTO DE MAI JOS